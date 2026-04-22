Danza sportiva choc sospetti brogli nelle gare a Riccione

Da ilrestodelcarlino.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Roma ha avviato indagini riguardo a presunte irregolarità nelle gare di danza sportiva svoltesi a Riccione tra il 19 e il 22 febbraio. Le verifiche sono scaturite da sospetti di brogli emersi durante le competizioni, che hanno portato alla richiesta di approfondimenti ufficiali. Le autorità giudiziarie stanno esaminando i dettagli delle prestazioni e delle procedure adottate durante le gare, senza ancora formulare accuse ufficiali.

Riccione, 22 aprile 2026 – Partono dalle gare di Riccione, andate in scena tra il 19 e il 22 febbraio, gli accertamenti della Procura di Roma su presunte irregolarità nella danza sportiva. Proprio su quelle competizioni si concentra il cuore dell’indagine. A Riccione, nelle scorse settimane, sono entrate in azione anche le Fiamme Gialle. La Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti e acquisizioni di documenti legati all’organizzazione delle gare, affiancando le perquisizioni già eseguite a livello nazionale. L’obiettivo è ricostruire nel dettaglio quanto accaduto durante i campionati assoluti e verificare eventuali anomalie nei meccanismi di voto e gestione delle competizioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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