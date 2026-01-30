Riccione al centro della danza sportiva | al Playhall l’energia del rock’n’roll e il fascino dell’Oriente

Riccione torna protagonista nel mondo della danza sportiva. Al Playhall si sono appena conclusi i primi appuntamenti dedicati alla street dance e al latin style, e ora l’attenzione si sposta sui “Campionati italiani assoluti 2026”. La competizione si prospetta intensa, con tante coppie pronte a sfidarsi tra energia rock’n’roll e il fascino dell’Oriente.

Proseguono gli appuntamenti dei "Campionati italiani assoluti 2026" organizzati dalla Fidesm: in pista il meglio delle discipline acrobatiche, etniche e del settore paralimpico Dopo il successo dei primi appuntamenti dedicati alla street dance e al latin style, i riflettori del Playhall tornano ad accendersi per un nuovo, travolgente capitolo dei "Campionati italiani assoluti 2026" di danza sportiva. Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio la città ospiterà una delle tappe più variegate della kermesse organizzata dalla Fidesm (Federazione italiana danza sportiva e sport musicali), portando in pista un mix di discipline capace di attraversare generazioni e stili differenti.

