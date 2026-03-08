Giorgia Meloni nelle vesti di mamma a Tivoli per supportare la figlia nelle gare di danza

Giorgia Meloni è andata a Tivoli per assistere alla gara di danza della figlia Ginevra al Palazzetto. La politica si è presentata nelle vesti di mamma, accompagnando e sostenendo la figlia durante l’evento. La presenza si è verificata nel pomeriggio, con Meloni che ha seguito con attenzione le esibizioni della giovane. La scena si è svolta in modo discreto e senza altre persone coinvolte.

Nei panni di genitori, Giorgia Meloni si reca al Palazzetto di Tivoli per supportare la figlia Ginevra impegnata nelle gare di danza. Ma sugli spalti non è sola, con lei anche Giambruno e Lollobrigida Poche strette di mano per rimanere nelle vesti di mamma. Giorgia Meloni proprio ieri si è recata al palazzetto dello sport Paolo Tosto di Tivoli per assistere alle gare di danza della figlia Ginevra di 10 anni. La premier "abbandona" per un attimo il suo ruolo istituzionale, per vestire i panni di genitore e fare da spalla alla bambina protagonista nel Campionato regionale Fidesm (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali). Siamo abituati a vedere Giorgia Meloni nelle vesti di premier ma ciò non esclude che il lato di mamma non debba venir fuori.