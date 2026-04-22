A Cagliari si avvicina la seconda edizione di Corfuentes, la rassegna dedicata alla danza contemporanea. L’evento si svolgerà al Teatro delle Saline dal 27 aprile al 10 maggio e vedrà la partecipazione di 22 compagnie provenienti da diversi paesi. La manifestazione offrirà un programma di spettacoli, performance e workshop rivolti a un pubblico di appassionati e professionisti del settore.

Cagliari si prepara a ospitare la seconda edizione di Corfuentes, rassegna dedicata alla danza contemporanea che animerà il Teatro delle Saline dal 27 aprile al 10 maggio. L’iniziativa, firmata da Asmed-Balletto di Sardegna, porterà in scena un palinsesto denso che vede coinvolte 22 compagnie tra nazionali e internazionali. Un palinsesto internazionale tra grandi nomi e nuove produzioni. Il calendario degli appuntamenti prevede una programmazione intensa con spettacoli che inizieranno alle ore 21, ad eccezione delle domeniche 3 e 10 maggio, quando l’inizio è fissato per le 20. Il 30 aprile sarà dedicato a I love you, Schubert!, proposta dal Balletto Teatro di Torino insieme a Manfredi Perego, un dialogo coreografico tra movimento e musica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Danza mondiale a Cagliari: 22 compagnie al Teatro delle Saline

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