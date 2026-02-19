Dire Danza 2026 | al Teatro delle Arti di Salerno spettacoli e stage con Michele Lanzeroti di Amici

Al Teatro delle Arti di Salerno, si svolge l’evento Dire Danza 2026, che porta sul palco spettacoli e stage con Michele Lanzeroti, noto per il suo ruolo in Amici. La manifestazione, ideata da Pina Testa e Antonella Ferrante, torna dopo un anno di pausa. Oltre alle esibizioni, i giovani talenti partecipano a workshop pratici condotti dal ballerino. La rassegna mira a far conoscere le capacità dei giovani danzatori campani e a offrire loro un’occasione di crescita. L’evento continua fino alla fine della settimana.

Torna Dire Danza, l’appuntamento coreutico ideato e curato da Pina Testa e Antonella Ferrante, con il coordinamento di Fortuna Capasso, che da più di un decennio celebra l’arte, la tecnica e la creatività dei giovani danzatori campani. La ventiduesima edizione si svolgerà domenica 22 febbraio 2026 al Teatro delle Arti di Salerno, con una giornata ricca di appuntamenti che uniscono spettacolo, formazione e prestigio artistico. Nel pomeriggio del 22 febbraio, alle 14, Lanzeroti guiderà un stage esclusivo rivolto ai partecipanti e agli allievi delle scuole, un’occasione imperdibile di confronto e approfondimento con un protagonista della scena coreutica contemporanea. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Dire Danza 2026: al Teatro delle Arti di Salerno spettacoli e stage con Michele Lanzeroti di Amici A Salerno torna Dire Danza: evento speciale con Michele LanzerotiA Salerno, il ritorno di Dire Danza è stato causato dal grande successo delle passate edizioni. Leggi anche: Salerno, al Teatro Delle Arti appuntamento con "Pirandello’Story" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Aria, spettacolo di danza al Teatro Ghione; Lazise Dance Excellence: summer intensive di danza classica e contemporanea sul Lago di Garda. sul Lago di Garda; Premio Prospettiva Danza Teatro 2026; Gli studenti del 10° anno collaborano con gli ex studenti per creare una staffetta di danza in vista dei Giochi del Commonwealth del 2026. Dire Danza 2026, domenica 22 al Teatro delle ArtiTorna Dire Danza, l’appuntamento coreutico ideato e curato da Pina Testa e Antonella Ferrante, con il coordinamento di Fortuna Capasso, che da più di un dece ... gazzettadisalerno.it Moncalvo in Danza 2026, al via la XIX stagione del festivalLa manifestazione, ormai riconosciuta come una delle realtà più autorevoli e durature della danza italiana, torna a proporsi come un appuntamento imprescindibile per danzatori, scuole, professionisti ... tg24.sky.it MUSICALLEY A SOSTEGNO DI “ONE BILLION RISING” Una danza per dire no alla violenza sulle donne. Sabato 14 febbraio Oleggio aderisce anche quest’anno a One Billion Rising, l’iniziativa internazionale che, attraverso la danza, spezza simbolicame facebook