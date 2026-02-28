Banca Mps vola nel futuro Utili record nuovi mercati Meloni | Governo fuori

Banca Monte dei Paschi di Siena ha registrato utili record e sta ampliando la sua presenza in nuovi mercati. Recentemente, il governo ha annunciato di essere fuori dai processi decisionali legati alla banca. Fino a pochi anni fa, l’istituto operava principalmente a livello regionale, con ambizioni limitate nel panorama finanziario. Ora, la banca punta a un futuro più ambizioso e internazionale.

Fino a non troppi anni fa, la prospettiva era limitata a una dimensione di àmbito regionale, nella migliore delle ipotesi. Ora Banca Monte dei Paschi guarda a un futuro di respiro internazionale, tra proiezione europea e nel Medio Oriente, all’insegna dello slogan “Da radici profonde a nuove frontiere“, tra numeri che marcano una crescita esponenziale e prospettive ambiziose. Tutto ciò è alla base del nuovo Piano industriale generato dalla fusione Mps-Mediobanca, approvato dal cda e illustrato ieri dall’ad Luigi Lovaglio. "Questo gruppo resisterà alla prova del tempo – ha detto – perché è fondato su una solida logica industriale e sostenuto dalla convinzione che possa esprimere appieno il suo potenziale: due marchi iconici, un futuro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Mps punta a 3,7 miliardi di utili. Meloni: "Il ruolo del governo è finito"Dalle macerie del salvataggio pubblico a una pioggia di dividendi da 16 miliardi in cinque anni.

