Calciomercato Alajbegovic nel mirino del Milan | destino nelle mani del Bayer Leverkusen | Pm News

Sul fronte del calciomercato, il Milan sta valutando l'acquisto di Kerim Alajbegovic, che potrebbe entrare a far parte della rosa rossonera. Tuttavia, il Bayer Leverkusen ha manifestato interesse per il giocatore, rendendo incerta la sua destinazione. La trattativa resta in corso e il futuro del calciatore dipende dalle decisioni del club tedesco.

Mancano sempre meno giorni all'inizio della prossima sessione di calciomercato. Il Milan dovrà rinforzare e allungare la rosa specialmente se il club dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, primo obiettivo stagionale del Diavolo. Spazio ai rumors: si parla di giocatori esperti come può essere Goretzka e anche di talenti interessanti per presente e futuro come Kerim Alajbegovic. Il talento del Salisburgo sarebbe seguito con attenzione dagli scout rossoneri e non solo. Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianeta Milan il Bayer Leverkusen ha una clausola di riacquisto per Alajbegovic del valore di 8 milioni di euro, una cifra molto conveniente vista l'ascesa del ragazzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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