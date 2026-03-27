Caro voli a Pasqua biglietti a 400 euro dal Veneto alla Sicilia | Quest'anno non tornerò dalla mia famiglia

Una donna di 41 anni, originaria della Sicilia e residente nel Veneto, ha deciso di non visitare la sua famiglia durante le festività di Pasqua a causa dell’alto costo dei biglietti aerei. I voli tra le due regioni sono stati trovati a un prezzo superiore ai 400 euro, rendendo difficile il viaggio. La scelta si basa sulla spesa elevata rispetto a quanto previsto.