Caro voli a Pasqua biglietti a 400 euro dal Veneto alla Sicilia | Quest'anno non tornerò dalla mia famiglia
Una donna di 41 anni, originaria della Sicilia e residente nel Veneto, ha deciso di non visitare la sua famiglia durante le festività di Pasqua a causa dell’alto costo dei biglietti aerei. I voli tra le due regioni sono stati trovati a un prezzo superiore ai 400 euro, rendendo difficile il viaggio. La scelta si basa sulla spesa elevata rispetto a quanto previsto.
Tiziana, 41enne siciliana che vive e lavora in Veneto, non tornerà dalla sua famiglia per Pasqua a causa del caro voli: il costo dei biglietti supera i 400 euro. "La situazione è sempre la stessa, prezzi alti anche prenotando prima", ha detto a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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