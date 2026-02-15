Helena Prestes | Mio padre ancora in ospedale entra ed esce dal coma Con me e mia sorella è stato violento
Helena Prestes ha raccontato che suo padre, colpito da un ictus, è ancora in ospedale perché le sue condizioni cambiano di giorno in giorno. La donna ha spiegato che il padre, che ha subito un grave colpo alla testa, entra e esce dal coma e che, durante le crisi, si aggrappa al letto con violenza. Helena ha anche riferito che lei e sua sorella sono state vittime di comportamenti aggressivi da parte del genitore durante le visite.
Helena Prestes è tornata a parlare delle complicate condizioni del padre, che ha avuto un ictus e che al momento è ancora in ospedale. La modella lo ha raggiunto in Brasile, seppur con qualche dubbio: "Ero combattuta, lui non è stato presente ed è stato violento con me e con mia sorella. Ora entra ed esce dal coma".🔗 Leggi su Fanpage.it
