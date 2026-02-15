Helena Prestes | Mio padre ancora in ospedale entra ed esce dal coma Con me e mia sorella è stato violento

Da fanpage.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Helena Prestes ha raccontato che suo padre, colpito da un ictus, è ancora in ospedale perché le sue condizioni cambiano di giorno in giorno. La donna ha spiegato che il padre, che ha subito un grave colpo alla testa, entra e esce dal coma e che, durante le crisi, si aggrappa al letto con violenza. Helena ha anche riferito che lei e sua sorella sono state vittime di comportamenti aggressivi da parte del genitore durante le visite.

Helena Prestes è tornata a parlare delle complicate condizioni del padre, che ha avuto un ictus e che al momento è ancora in ospedale. La modella lo ha raggiunto in Brasile, seppur con qualche dubbio: "Ero combattuta, lui non è stato presente ed è stato violento con me e con mia sorella. Ora entra ed esce dal coma".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Helena Prestes in viaggio per il Brasile, il padre è stato ritrovato: “Non so ancora come stia, sono devastata”

Helena Prestes ha comunicato di aver ritrovato il padre, attualmente in viaggio verso il Brasile per riunirsi con lui.

L’appello di Helena Prestes: “Mio padre ha avuto un incidente, non riusciamo a trovarlo”

Helena Prestes ha rivolto un appello ai propri sostenitori per chiedere aiuto nella ricerca di suo padre, coinvolto in un incidente recentemente avvenuto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano il loro primo anniversario; Malattia Papà Helena Prestes, come sta dopo ictus/ Dalle violenze ai rapporti oggi; Helena Prestes e quelle dolci parole del padre di Javier Martinez: fans commossi; Helena Prestes e Javier Martinez anniversario: Amo i nostri progetti per il futuro.

helena prestes mio padreHelena Prestes: Mio padre ancora in ospedale, entra ed esce dal coma. Con me e mia sorella è stato violentoHelena Prestes è tornata a parlare delle complicate condizioni del padre, che ha avuto un ictus e che al momento è ancora in ospedale ... fanpage.it

helena prestes mio padreHelena Prestes: Sono andata in Brasile per trovare mio padreHelena Prestes racconta del suo viaggio in Brasile per ritrovare suo padre che è stato male e con cui ha sempre avuto un rapporto burrascoso. libero.it