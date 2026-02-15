Helena Prestes | Mio padre ancora in ospedale entra ed esce dal coma Con me e mia sorella è stato violento

Helena Prestes è tornata a parlare delle complicate condizioni del padre, che ha avuto un ictus e che al momento è ancora in ospedale. La modella lo ha raggiunto in Brasile, seppur con qualche dubbio: "Ero combattuta, lui non è stato presente ed è stato violento con me e con mia sorella. Ora entra ed esce dal coma".🔗 Leggi su Fanpage.it

Helena Prestes ha comunicato di aver ritrovato il padre, attualmente in viaggio verso il Brasile per riunirsi con lui.

Helena Prestes ha rivolto un appello ai propri sostenitori per chiedere aiuto nella ricerca di suo padre, coinvolto in un incidente recentemente avvenuto.

Il loro amore ha da poco compiuto un anno e oggi è reso ancora più forte dalle difficoltà superate insieme: ora a #Verissimo, Helena Prestes e Javier Martínez facebook