Dall’Unilever all’accademia | la sfida di Parsi contro il populismo

L’accademico Vittorio Emanuele Parsi ha analizzato lo stato attuale delle democrazie, sottolineando come il populismo e la riduzione delle questioni complesse a slogan rappresentino rischi per le istituzioni liberali. La sua critica si è concentrata in modo particolare sulla figura di Donald Trump, evidenziando come tali dinamiche possano minare i principi fondamentali del sistema democratico. Parsi ha anche evidenziato il passaggio di attenzione dall’ambito accademico a quello delle aziende come Unilever.

L’accademico Vittorio Emanuele Parsi ha delineato un quadro severo sulle democrazie contemporanee, identificando nel populismo e nella semplificazione eccessiva i pericoli principali per le istituzioni liberali, con una critica diretta rivolta alla figura di Donald Trump. Il percorso intellettuale del docente non è stato lineare, passando da un passato nel settore del marketing internazionale a una dedizione totale all’insegnamento universitario. Prima di abbracciare la carriera accademica, accettando anche un drastico calo economico — percependo infatti un compenso inferiore alla metà rispetto ai precedenti guadagni aziendali — Parsi ha ricoperto ruoli di rilievo nel mondo della pubblicità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’Unilever all’accademia: la sfida di Parsi contro il populismo Notizie correlate Trono in pericolo: il romanzo che sfida la Regina con il populismoUn romanzo che intreccia thriller , satira e distopia esplora la tenuta della monarchia britannica di fronte a un referendum scatenato da un premier... Il colpo supremo ai dazi di Trump è lo sdoganamento della globalizzazione come arma contro il populismoLa decisione della Corte Suprema è clamorosa: per un motivo strategico, per un motivo politico e per il contesto della furia liberticida trumpiana...