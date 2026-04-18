Un nuovo romanzo combina elementi di thriller, satira e distopia, raccontando la sfida della monarchia britannica di fronte a un referendum promosso da un primo ministro con tendenze populiste. La narrazione si concentra sulla reazione della corona e sulle tensioni generate dall’indagine politica e sociale legata alla consultazione popolare. Il libro si inserisce in un contesto in cui la stabilità istituzionale viene messa alla prova da una crisi politica in atto.

Un romanzo che intreccia thriller, satira e distopia esplora la tenuta della monarchia britannica di fronte a un referendum scatenato da un premier laburista con tendenze populiste. L’opera, intitolata Exit-Queen-Scacco alla Regina, è stata pubblicata il 10 aprile da Bonfirraro Editore e vede la collaborazione tra Francesco Spartà, giornalista esperto di questioni internazionali, e Marco Ubezio, avvocato già autore di una biografia sulla sovrana Elisabetta II insieme ad Alberto Mattioli. Le crepe del potere tra Londra e le province britanniche. La narrazione si concentra su una Londra profondamente divisa, dove la figura di Elisabetta II si trova a dover affrontare una sfida istituzionale senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trono in pericolo: il romanzo che sfida la Regina con il populismo

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