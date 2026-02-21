Il colpo supremo ai dazi di Trump è lo sdoganamento della globalizzazione come arma contro il populismo

La Corte suprema ha respinto i dazi imposti da Trump, segnando un colpo decisivo alla sua strategia commerciale. Questa decisione mette in discussione l’uso delle tariffe come strumento per contrastare il populismo economico. La vicenda riguarda anche l’effetto che le restrizioni commerciali avevano sui prezzi dei prodotti importati. La sentenza apre nuovi scenari sulla gestione delle politiche commerciali statunitensi e sulle relazioni internazionali. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

La notizia della clamorosa, anche se non inaspettata, bocciatura da parte della Corte suprema dei dazi globali promossi da Trump è straordinaria per almeno tre ragioni. La prima è di carattere strategico: la Corte suprema, condannando senza appello la modalità con cui sono stati imposti in modo irresponsabile e fuori dai perimetri della legge i dazi di Trump, ha tolto una grande arma di ricatto populistico dalle mani dell’attuale Amministrazione americana. La seconda ragione è di carattere politico: il fatto che ad aver bocciato i dazi siano stati tre giudici conservatori, John Roberts, Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett, ricorda al mondo repubblicano, e non solo a quello americano, che portare avanti delle battaglie conservatrici contro Trump non è un rischio, non è autolesionistico, ma è un dovere per provare a combattere gli istinti liberticidi, di cui il presidente americano è più un veicolo che un argine.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Duro colpo per Trump: la Camera vota lo stop ai dazi contro il Canada. I dettagliLa Camera dei Rappresentanti ha votato contro l’imposizione dei dazi del 100% sui beni canadesi annunciati da Donald Trump.

Usa, colpo basso per Trump: la Camera vota lo stop ai dazi contro il Canada. Sei repubblicani stanno con i dem, il presidente: «La pagheranno»La Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione per fermare i dazi contro il Canada.

