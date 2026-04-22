Dall' Ucraina a Bagnacavallo | in Municipio ospiti le volontarie del progetto Pizza della speranza

Nelle scorse settimane, a Bagnacavallo si è celebrato un momento di unione e fratellanza. In città, infatti, il sindaco Matteo Giacomoni ha incontrato all'interno del municipio Khrystyna Hamaniuk e Anastasia Rozhak, giovani volontarie ucraine della Fondazione Misericordia di Ivano-Frankivs’k.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Piano Sosta Bari Brt: le critiche del Municipio II e la perdita di 407 parcheggi. I dettagli del progetto

Guerra contro l'Ucraina ha un costo "fuori controllo", Putin chiede aiuto con "donazioni volontarie"Durante un incontro a porte chiuse con diversi oligarchi, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe chiesto agli uomini più ricchi di Russia delle...