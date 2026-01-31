Il Municipio II di Bari si dice preoccupato per il nuovo piano sosta. Durante la presentazione, i cittadini e gli amministratori hanno espresso paura per la perdita di 407 parcheggi, che si traduce in disagi concreti per chi vive e lavora in zona. La decisione di eliminare così tanti posti auto ha suscitato reazioni forti e timori sul futuro della mobilità locale.

«Siamo preoccupati e spaventati dall’impatto che il Brt avrà sul municipio II». La presentazione ieri del piano sosta per sopperire ai posti auto che salteranno con il Brt non ha convinto soprattutto il comitato del “No al Brt” del Municipio II a Bari. Qui a saltare saranno ben 407 posti auto, il numero più elevato rispetto ad altre zone della città. E quel numero ha messo in allarme il comitato. «Abbiamo avuto tante promesse dal Comune – ha detto Giuseppe D’Acquisto, rappresentante del comitato – ma ho paura che non vengano mantenute. Io al momento non ho proprio idea di cosa potrà accadere, se davvero la zsr sarà capace di soddisfare le richieste dei residenti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Piano Sosta Bari Brt: le critiche del Municipio II e la perdita di 407 parcheggi. I dettagli del progetto

Il Comune ha annunciato l'elaborazione del nuovo Piano Sosta, con l'obiettivo di migliorare la gestione dei parcheggi nel Municipio II.

Il Comune di Roma ha confermato che i parcheggi cancellati nel Municipio II a causa del progetto BRT sono stati limitati a poche decine di posti.

