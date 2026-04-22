Un nuovo percorso pedonale collega la zona industriale di Lozza con i Mulini di Gurone, passando dal Ponte di Vedano. Il tragitto si estende lungo un tratto che unisce l’area industriale a un ambiente naturale, offrendo un collegamento diretto tra i due punti. Il percorso si inserisce in un’area che in passato era dedicata all’attività industriale, ora trasformata in un corridoio verde. È possibile percorrerlo a piedi, attraversando la zona che si affaccia sui sentieri diretti verso la Svizzera.

Un percorso pedonale che trasforma l’area industriale di Lozza in un corridoio verde collega oggi il Ponte di Vedano ai Mulini di Gurone, offrendo una via di fuga naturale tra la zona produttiva e i sentieri che conducono verso la Svizzera. Il tragitto, che si snoda lungo le sponde dell’Olona, permette di attraversare territori dove la natura ha ripreso il sopravvento su vecchie infrastrutture ferroviarie e aree urbanizzate. Dalle zone industriali alla memoria storica della Valmorea. Il punto di partenza del cammino si trova nelle vicinanze della madonnina di Lozza, dove la segnaletica indica l’accesso alla pista subito dopo un tratto caratterizzato da villette private.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’industria al verde: il nuovo sentiero che unisce Lozza a Gurone

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