Dall’Ape rossa al Quirinale | il giovane che unisce Torino con il dono

Il Presidente della Repubblica ha conferito il titolo di Alfiere della 2025 a un giovane studente torinese nato nel 2008, riconoscendo il suo progetto chiamato CondividApe. La premiazione si è svolta al Quirinale, e il ragazzo è stato scelto per aver portato avanti un'iniziativa che coinvolge la città di Torino e un veicolo simbolo come l’Ape rossa. La sua attività ha avuto un impatto sociale significativo nella comunità locale.

Il Presidente della Sergio Mattarella ha conferito il titolo di Alfiere della 2025 a Leonardo Figello, uno studente torinese nato nel 2008, per premiare l’impatto sociale generato dalla sua iniziativa denominata CondividApe. Il riconoscimento ufficiale avviene in un momento in cui il Quirinale ha scelto di porre l’accento sulla capacità di sperimentare e comunicare la solidarietà, individuando nel progetto del giovane un modello di mutuo aiuto che coinvolge la comunità urbana di Torino. L’evoluzione di un desiderio personale in un presidio di vicinato. Davanti al liceo Cavour di Torino, quella che era nata come una semplice aspirazione infantile si è trasformata in un punto di riferimento quotidiano per il quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’Ape rossa al Quirinale: il giovane che unisce Torino con il dono Olio di Capaci: il dono che unisce memoria e fedeIl 1° aprile 2026 ha segnato un momento di profonda sintesi tra memoria storica e impegno civile, quando il Questore di Gorizia, Luigi Di Ruscio, ha... Leggi anche: L'ape maia, il musical al Teatro Valdocco di Torino ?