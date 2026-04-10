Trump attacca il Wall Street Journal dopo un editoriale sull’Iran | Non c’è nulla di prematuro

Il presidente ha risposto alle critiche rivolte dal Wall Street Journal riguardo a un editoriale sull’Iran, nel quale si parlava di una “vittoria prematura”. L’editoriale analizzava la situazione tra le parti e le possibili conseguenze degli sviluppi recenti. Il presidente ha invece affermato che non c’è nulla di prematuro e ha criticato l’articolo, senza fornire ulteriori dettagli o spiegazioni. La polemica ha attirato l’attenzione sui rapporti tra il governo e la stampa.

Iran, petrolio e polemica con il Wall Street Journal: il presidente risponde alle critiche sull’editoriale che parla di “vittoria prematura”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato duramente il The Wall Street Journal dopo la pubblicazione di un editoriale che parlava di una presunta “ vittoria prematura in Iran”. Secondo quanto riportato, l’articolo del quotidiano americano metteva in dubbio i toni trionfalistici attribuiti al presidente riguardo alla situazione in Iran, suggerendo una narrazione troppo anticipata rispetto agli sviluppi reali. Trump ha risposto attraverso il suo social Truth Social, piattaforma Truth Social, respingendo le critiche e ribadendo la propria posizione: “ È una vittoria e non c’è nulla di prematuro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Trump attacca il Wall Street Journal dopo un editoriale sull’Iran: “Non c’è nulla di prematuro” Iran, il Wall Street Journal: Trump tiene aperta l’opzione dell’invasione di terraTeheran, 26 marzo 2026 – Donald Trump alza ancora la pressione sull’Iran e lascia aperta anche l’ipotesi di un intervento di terra. Da Trump un ultimatum all’Iran: “Dieci giorni per accettare l’accordo”. Ma il Wall Street Journal insiste: “Pronti raid preventivi per convincere Teheran a firmare l’intesa”Regolare i conti subito oppure concedere altro spazio alla diplomazia e, eventualmente, valutare raid su Teheran. Macron attacca Donald Trump: Danneggia la Nato e sull'Iran si contraddice Temi più discussi: Così Trump ha finalmente spiegato in maniera convincente i motivi dell’attacco all’Iran; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Medio Oriente, la cronaca del 31 marzo; Iran: guerra, Trump pronto a chiuderla senza riaprire Hormuz. Trump minaccia l’Iran: Accettate la pace o questa notte distruggerò tutti i ponti e le centrali elettriche. Ma per il Wall Street Journal le possibilità di un accordo ...Trump minaccia l'Iran: Accettate la pace o questa notte distruggerò tutti i ponti e le centrali elettriche. lanotiziagiornale.it Wall Street prova a ripartire con le parole di Trump sull’IranOraFinanza - Prima seduta di questa settimana che dovrebbe aprirsi sopra la parità alla Borsa di New York dopo i cali di venerdì scorso grazie alle dichiarazioni di Donald Trump sui colloqui tra Stati ... it.investing.com Teheran nega la notizia diffusa da alcuni media, tra cui il Wall Street Journal, secondo cui la delegazione iraniana sarebbe arrivata a Islamabad in vista dei negoziati con gli Stati Uniti. "La notizia diffusa da alcuni media secondo cui la squadra negoziale irania - facebook.com facebook “Wall Street Journal”: attaccando l’Iran Trump non ripete gli errori fatti con la Corea del Nord x.com