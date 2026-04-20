Sassari il 25 aprile tra cortei e il forte grido dei giovani

A Sassari il 25 aprile si svolgeranno diverse iniziative per celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. La giornata prevede cortei, manifestazioni e commemorazioni che coinvolgeranno sia le istituzioni che le associazioni civili. I giovani saranno particolarmente protagonisti con manifestazioni e interventi pubblici. La città si prepara a ricordare un evento storico attraverso diverse attività programmate lungo tutto il giorno.

Sassari si prepara a commemorare l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una serie di momenti istituzionali e civili previsti per il 25 aprile. Le celebrazioni, che vedranno coinvolte le autorità cittadine e diverse realtà sociali, si articoleranno tra cortei in strada e cerimonie ufficiali nei luoghi simbolo del centro storico. Il percorso della memoria tra i vicoli di Sassari. Le attività del prossimo 25 aprile inizieranno alle ore 9:30 con la mobilitazione organizzata dall’Anpi. Il punto di partenza sarà l’emiciclo Garibaldi, dove la banda musicale Città di Sassari guiderà un corteo che attraverserà il cuore pulsante della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, il 25 aprile tra cortei e il forte grido dei giovani Notizie correlate Milano, tre cortei contro il Remigration Summit di Salvini: “Concesso il percorso del 25 aprile, uno sfregio”Per il suo Remigration Summit, il 18 aprile la Lega sfilerà verso piazza del Duomo, lungo lo stesso percorso che ogni anno, il 25 aprile, accompagna... Grottaminarda celebra il talento dei giovani e la libertà in occasione del 25 aprileA Grottaminarda quest’anno per l'81° Anniversario della Liberazione saranno protagonisti gli studenti con la Premiazione del 1° Concorso Letterario... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Resiste Sassari - 25 Aprile; Festa San Marco 2026 a Fertilia: programma completo 24-25-26 aprile, c'è anche Paolo Noise; Serie A Gold: la lotta Play-off resta un rebus, salvezza centrata per Cingoli e Cologne; Danza a Sassari, il 25 aprile al Teatro Comunale arriva la rassegna nazionale Uisp. Festa della Liberazione, gli appuntamenti del 25 aprile a SassariIl 25 aprile il Comune di Sassari celebrerà l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una cerimonia pubblica. sassarioggi.it 25 Aprile, le iniziative dell’ANPI nel Medio Campidano per l’81° anniversario della LiberazioneIn occasione dell’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia E.T.S., Sezione Intercomunale del Medio Campidano, promuove e partecipa a una serie ... sangavinomonreale.net Sassari, scontro tra due auto: sul posto i vigili del fuoco x.com L’incidente poco prima di Predda Niedda, nella parte finale della Sassari-Alghero #Sassari facebook