Paolo Barelli, noto ex nuotatore, è stato nominato sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. Con alle spalle oltre dieci anni di attività nel mondo dello sport, ora si occupa di rappresentare il Governo nei rapporti con le istituzioni parlamentari. La sua nomina segna un passaggio dalla carriera sportiva a un ruolo istituzionale nel settore politico.

Il nuovo sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Paolo Barelli, porta la sua esperienza decennale tra le corsie delle piscine e le aule istituzionali nel cuore dell’esecutivo. Dopo aver lasciato la guida del gruppo parlamentare di Forza Italia lo scorso 13 aprile, l’ex atleta nato nel 1954 assume un ruolo chiave nel governo, consolidando un percorso che ha il passaggio dalla gestione sportiva d’élite alla politica nazionale. Dalla medaglia storica alla gestione federale. Le competenze tecniche di Barelli affondano le radici in una carriera agonistica di altissimo livello, caratterizzata da venti titoli italiani e due partecipazioni ai Giochi Olimpici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle medaglie al Governo: il salto di Barelli tra nuoto e politica

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