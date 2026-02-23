Giuseppe Conte critica i dazi imposti dal governo, attribuendo la responsabilità alla leader della destra e non a Trump, che lo aveva sostenuto. La sua dichiarazione arriva dopo le recenti decisioni economiche e genera tensioni politiche. Conte insiste sul fatto che le misure danneggiano le imprese italiane e mette in dubbio la coerenza delle scelte attuali. La polemica si accende in un momento di forte attivismo sui temi commerciali.

Di Giuseppe Conte si segnala una dura presa di posizione sui dazi, contro la Meloni, più che contro l’amico Trump che lo coccolava chiamandolo “Giuseppi”: una nota di agenzia di metà pomeriggio, tra l’abbacchio e l’abbiocco pomeridiano, una cosina pigra, giusto per. D ei vari Fratoianni e Bonelli, invece, si erano perse le tracce sabato pomeriggio con un breve ragionamento sul campo largo che c’è, ci sarà e vivrà grazie a loro, roba a beneficio della sezione Testaccio, o giù di lì. Tutto intorno, intanto, il mondo assisteva alla chiusura d elle Olimpiadi invernali di Milano-Cortin a, tra medaglie, encomi per l’organizzazione, impianti moderni, fatturato e indotto milionario: una bella figura del “made in Italy” a cinque cerchi, su cui i Cinque stelle e la sinistra dura e muta, ha ritenuto di non dover dire nulla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Argomenti discussi: Olimpiadi trionfali, sinistra gelata. Conte e Bonelli medaglie d'oro di salto del complimento al governo.

I Giochi Olimpici di Milano-Cortina si sono rivelati trionfali per la spedizione azzurra. L’ITALIA, per la terza volta nella storia, si è attestata al quarto posto nel medagliere infrangendo le inedite barriere delle 10 vittorie e dei 30 podi. Per trovare Paesi capaci di ott - facebook.com facebook

