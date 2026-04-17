Il cammino tra le acque | dal Gradus Arnensis al mare

Domenica 19 aprile alle 9:30 si svolgerà una passeggiata dedicata a pratiche di Nordic Walking e Fast Walking, rivolta a chi vuole trascorrere la mattina all’aperto muovendosi tra natura e aria fresca. L’evento invita i partecipanti a camminare lungo il percorso che collega il Gradus Arnensis al mare, offrendo un’occasione per un’attività fisica in compagnia. La manifestazione è aperta a tutti coloro interessati a un’esperienza attiva e salutare.

Domenica 19 aprile alle ore 9:30 appuntamento con una camminata sportiva di Nordic Walking e Fast Walking, pensata per chi desidera vivere un’esperienza attiva all’aria aperta tra natura e benessere.Il percorso si sviluppa da San Piero a Grado fino a Marina di Pisa, attraversando ambienti.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Turismo, il “Cammino Divino”: dal mare ai montiIl fascino di un viaggio lento, immerso tra vigneti secolari e borghi ricchi di storia, si concretizza nel “Cammino Divino”, un percorso di 93... Nasce un nuovo cammino tra mare, marmo e castelliQualunque sarà l’esito della candidatura a capitale della cultura 2028, la città ha già imboccato una strada precisa: quella dei cammini, del turismo...