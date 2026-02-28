Una città ha deciso di puntare sui cammini, il turismo lento e le esperienze autentiche del territorio, indipendentemente dall’esito della candidatura a capitale della cultura 2028. La nuova direzione si manifesta attraverso iniziative che coinvolgono il mare, il marmo e i castelli, elementi che caratterizzano il suo paesaggio e la sua identità. La scelta di questa strada si traduce in un investimento sulla valorizzazione delle risorse locali.

Qualunque sarà l’esito della candidatura a capitale della cultura 2028, la città ha già imboccato una strada precisa: quella dei cammini, del turismo lento e dell’esperienza autentica del territorio. È uno dei pilastri del Dossier di candidatura, ma soprattutto una visione che il Comune ha scelto di trasformare in azioni concrete, grazie alla collaborazione con il Club del Territorio del Touring Club Italiano, con Roberta Ferraris – guida, scrittrice ed esperta di cammini – e con l’associazione Camminando con le Civette. L’obiettivo è costruire un sistema di percorsi che valorizzi l’identità apuana, unendo mare, montagna, storia, enogastronomia e comunità locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce un nuovo cammino tra mare, marmo e castelli

