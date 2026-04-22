Dall' Autodromo senza motori all' outlet del vintage | la ricetta di Ferrari per Imola

A Imola, la campagna elettorale si concentra su diverse iniziative, tra cui la proposta di un autodromo senza motori e un outlet dedicato al vintage. Tra i candidati spicca un tecnico ambientale di 62 anni, residente a Castel San Pietro Terme, che guida una lista civica collegata a Rifondazione Comunista. Le elezioni si svolgeranno il 24 e 25 maggio e coinvolgono vari aspetti della vita cittadina.

Michele Ferrari è il candidato outsider di questa campagna elettorale imolese. Sessantadue anni, tecnico ambientale, residente a Castel San Pietro Terme, guida la lista civica Imola in Transizione, collegata a Rifondazione Comunista, alle elezioni comunali di Imola del 24 e 25 maggio.Un partito.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate L'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari (Imola): presentato il calendario eventi 2026È stato presentato questa mattina a Bologna il calendario eventi 2026 dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, una stagione che... Autodromo di Imola, il calendario 2026: come sarà la stagione senza la Formula 1Imola, 26 febbraio 2026 – Motori, musica e tanti altri eventi anche molto diversi tra di loro; oltre ovviamente alle 58 giornate di apertura della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dall'Autodromo senza motori all'outlet del vintage: la ricetta di Ferrari per Imola; TEST COLLETTIVO FIA WEC COLORATO DI ROSSO: A IMOLA LA FERRARI PIAZZA LE SUE TRE VETTURE NELLE PRIME TRE POSIZIONI; Peugeot 208 GTi: l'abbiamo vista dal vivo all'Autodromo di Imola; Sopra il mito di Imola: in volo col dirigibile Goodyear tra la quiete e il rombo del Wec. Dall'Autodromo senza motori all'outlet del vintage: la ricetta di Ferrari per ImolaMa anche criminalità, degrado, ricostruzione post-alluvione, transizione ecologica, sociale e democratica: intervista a tutto tondo al candidato a sindaco della lista civica Imola in Transizione, coll ... bolognatoday.it Troppo rumore all’Autodromo: non solo motori, colpa delle cicaleLe responsabili degli sforamenti? Basta sfogliare gli archivi di quei giorni per individuarle. Si tratta di quelle monoposto di Formula 1 che l’Autodromo spera di ospitare anche in futuro. Il 17 e 18 ... ilrestodelcarlino.it Imola, 92.000 cuori e una verità: il Motorsport è questo. Sono tornato dall'Autodromo con le orecchie che fischiano e il cuore che batte a tremila. Chi c'era, sa di cosa parlo. Non era solo una corsa, era **vita**. Mentre la Formula 1 sembra scivolare verso facebook