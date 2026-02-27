Autodromo di Imola il calendario 2026 | come sarà la stagione senza la Formula 1

L'autodromo di Imola si prepara a una stagione ricca di eventi nel 2026, con un calendario che include numerose giornate dedicate agli appassionati di motori, musica e altre attività. La pista sarà aperta al pubblico per 58 occasioni, offrendo a visitatori e appassionati di vivere l’esperienza in modo diretto, sia a piedi che in bicicletta. La stagione si preannuncia intensa e variegata.

Imola, 26 febbraio 2026 – Motori, musica e tanti altri eventi anche molto diversi tra di loro; oltre ovviamente alle 58 giornate di apertura della pista al pubblico e piedi o in bici. Si alza il sipario sul 2026 dell’Autodromo, che quest’anno non ospiterà la F1 dopo un lustro di gare iridate. La presentazione del calendario, andata in scena ieri in Regione in un clima molto meno frizzante di quello vissuto dodici mesi fa alla Farnesina, ha confermato un programma di attività già ampiamente noto. Dopo il passaggio innevato della Fiamma olimpica lo scorso 6 gennaio, i test della Racing Bulls e la sfilata del Carnevale dei Fantaveicoli, si torna in pista domenica 8 marzo con la quarta edizione di Wow Women motor. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autodromo di Imola, il calendario 2026: come sarà la stagione senza la Formula 1 Calendario FIA WEC 2026: il programma di tutta la stagione, Imola ad aprileSaranno ancora otto le prove che segneranno il FIA World Endurance Championship 2026. La nuova stagione dell’Autodromo di Imola: Racing Bulls già protagonista, attesi in pista altri team di F1Due giorni dal sapore di quella Formula 1 sfuggita di mano tra mille rimpianti e destinata a restare tormentone nei prossimi mesi, quando sono attesi... IMOLA TORNA NEL 2026 #imolagp #imolaf1 #formula1 Temi più discussi: Pietro Benvenuti confermato al vertice dell’Autodromo di Imola; Porto di Ravenna–autodromo di Imola: sinergia per lo sviluppo turistico del territorio; Wow Women Motor 2026, l’8 marzo si festeggia all’autodromo di Imola; Autodromo di Imola, Benvenuti confermato dg per altri tre anni. A Imola parte il calendario dell'Autodromo 2026 tra sport e musicaSono alcuni degli appuntamenti sportivi che caratterizzano il calendario 2026 dell'Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. ansa.it Imola, il sindaco Panieri: Il ritorno della Formula Uno? Intanto investiamo sull’autodromoQuesta è una struttura di eccellenza non solo di Imola e dell’Emilia-Romagna, ma di tutti. È un asset del paese.... Il sindaco di Imola e ... corriereromagna.it Revealed! Sono caduti i veli dalla nuovissima Ferrari 499P, e noi non vediamo l'ora di vederla sfrecciare in pista durante il weekend della 6 Ore di Imola dal 17 al 19 aprile Ti aspettiamo in pista, non mancare! #AutodromoImola #WEC #6HImola @fiawec_ facebook Autodromo di Imola, Benvenuti confermato dg per altri tre anni. La nomina è un segnale di continuità col precedente mandato #ANSAmotori #ANSA x.com