L' Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imola | presentato il calendario eventi 2026

Questa mattina a Bologna è stato annunciato il calendario eventi 2026 dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. La presentazione ha mostrato le tappe previste per la prossima stagione, confermando la posizione del circuito tra i principali nel panorama internazionale del motorsport. Sono stati comunicati i principali appuntamenti che si svolgeranno nel corso dell’anno e che rafforzano la presenza del circuito nel sistema della Motor Valley.

È stato presentato questa mattina a Bologna il calendario eventi 2026 dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, una stagione che consolida il circuito tra i punti di riferimento del motorsport internazionale e ne rafforza il ruolo strategico nel sistema della Motor Valley. Il programma unisce grandi competizioni mondiali, appuntamenti europei e principali campionati nazionali, insieme a eventi storici, iniziative dedicate ai brand automotive e manifestazioni capaci di coinvolgere pubblici differenti. Tra i momenti centrali figurano il terzo anno del FIA World Endurance Championship con la 6 Hours of Imola (17-19 aprile) e la tappa della European Le Mans Series (3-5 luglio), accanto all’ ACI Racing Weekend (24-26 aprile) e al Campionato Italiano Velocità (5-7 giugno). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

