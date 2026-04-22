Dall’attentato alla rinascita | il viaggio di una donna verso la luce

Martedì 21 aprile 2026, nella Sala Consiglieri di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, si è svolto l’evento intitolato “Prenditi Cura di Te”. L’iniziativa si è concentrata sulla promozione del benessere e dell’empowerment femminile, coinvolgendo diverse partecipanti e relatori. La giornata ha visto interventi e attività dedicate a sostenere le donne nel loro percorso di rinascita personale e di crescita.

Martedì 21 aprile 2026, la Sala Consiglieri di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria ha ospitato l’evento Prenditi Cura di Te, un incontro volto a promuovere il benessere e l’empowerment femminile. L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio morale del Comune reggino, è stata presentata da Maria Antonietta Rositani insieme a Maurizio Chiarolla, ponendo l’accento sulla necessità di restituire dignità e cura alle donne che affrontano traumi fisici e sociali. Il percorso di resilienza di Maria Antonietta Rositani. Al centro della serata, il racconto personale di Maria Antonietta Rositani ha trasformato la cronaca in un messaggio di speranza. La donna, che ha dovuto affrontare le conseguenze di un attentato subito in passato, ha descritto il concetto di cura di sé come una vera e propria rinascita quotidiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’attentato alla rinascita: il viaggio di una donna verso la luce Demian by HERMANN HESSE | Full Audiobook Notizie correlate Leggi anche: “Stanza 2.1”, dall’ospedale alla rinascita: "Io, Ricky e l’autismo: insieme verso la vita" Leggi anche: “Quando in viaggio verso il Giappone incontrai una donna che mi lasciò beato” Una raccolta di contenuti Rimini, dal fallimento alla rinascita: Ci sono già diversi interessamentiLe tappe di un doloroso fallimento e quelle della rinascita. La fotografia panoramica sul Rimini l’ha scattata l’assessore allo Sport, Michele Lari in consiglio comunale in risposta a ... ilrestodelcarlino.it Adriana: dalla crisi alla rinascitaAdriana crolla e poi rinasce: tra accuse da parte di Marco e di Raul lei riconferma la sua amicizia con Antonella ... grandefratello.mediaset.it