Stanza 2.1 dall’ospedale alla rinascita | Io Ricky e l’autismo | insieme verso la vita

"Stanza 2.1" la casa di Ricky e del papà Francesco Bordoni, durante i lunghi mesi di ricovero nel reparto di Psichiatria dell’ospedale San Paolo. Viene da qui il titolo del libro scritto da Francesco, papà di un ragazzo autistico con il quale da anni condivide gioie e dolori. Una vita in salita, da quando a Ricky, ancora ragazzino, venne diagnosticato l’autismo. Da allora il papà, insieme alla mamma e alla sorellina di Ricky, si è dedicato anima e cuore alla salute e al futuro del figlio. Sono già due i libri scritti per raccontare le vicissitudini e le poesie di questa odissea che una famiglia sta vivendo, cercando anche di dare speranza a chi affronta problemi simili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

