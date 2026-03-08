Durante un viaggio verso il Giappone, l’autore incontrò una donna che lo lasciò senza parole. La scena si svolse a cena presso i Bouiller, ospitati da una signora di origini piacentine, ex proprietaria di un locale di lusso e ora frequentata da scrittori. Il marito, un industriale di corporatura robusta e atteggiamento fiducioso, approvava tutte le scelte della moglie senza opposizioni.

Da un racconto apocrifo di Maurice Leblanc. Ero a cena dai Bouiller, invitato dalla signora piacentissima, ex tenutaria di un bordello di lusso e ora di un noto salotto letterario; il marito, un industriale rotondo, gioviale, fiducioso, approvava per principio tutte le sue fantasie. Quella sera, oltre a me, avevano a tavola il marchese di Sainte-Foy, adiposo e invariabilmente sofferente di mali immaginari, il prototipo dell’ammalato mondano; Maurras, cronista del Figaro; Sabatier, uno che mangiava sulle donne; e uno sciame di graziose ragazze che ascoltavano con viva attenzione i miei “a proposito” sconcertanti, le allegre storielle inverosimili che mi avevano reso un beniamino delle padrone di casa col vizio dei salotti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando in viaggio verso il Giappone incontrai una donna che mi lasciò beato”

Leggi anche: ?Lucio Presta: «Quando dissi a Paolo Bonolis che era una persona perbene che ha sposato una donna sbagliata»

“Se non mi piace una canzone, non mi capita di andare nella pagina a insultare. Da quando mi concentro sulla vita offline sento che ho meno panico”: parla Laura Pausini“Quando sono sul palco non mi sento impaurita, ma quando sono giù dal palco sono molto fragile, è molto facile ferirmi”.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Quando in viaggio verso il Giappone....

Temi più discussi: Giappone, il momento giusto per partire è adesso? Cambio favorevole, ma attenzione ai costi dei voli in ascesa; Aspettare o annullare la prenotazione? Vacanze, voli cancellati e rotte chiuse: cosa conviene fare; Giappone da record: il trade guida il 40% degli italiani; Pechino Express – La Missione Zero: quando va in onda e coppie in gara.

Giappone, il momento giusto per partire è adesso? Cambio favorevole, ma attenzione ai costi dei voli in ascesaCi sono viaggi che rimandi da anni con la scusa che costano troppo. Il Giappone[...] ... msn.com

Viaggio in Giappone, costi, festival imperdibili, documenti e differenze culturali: tutto ciò che c'è da sapere prima di partirePrima di mettersi in viaggio è fondamentale assicurarsi di avere tutti i documenti e gli strumenti necessari. Per la maggior parte dei viaggi turistici di breve durata, è sufficiente un passaporto con ... leggo.it

Siamo il Paese dove si vive di più, insieme al Giappone - facebook.com facebook

#concorsoletterario : 15 '26 Sezione unica: narrativa a tema #Giappone: esperienze di viaggio, mitologia nipponica, società e cultura, cultura pop (manga, anime, fumetti) idrovolanteedizioni.com/contes x.com