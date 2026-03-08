Quando in viaggio verso il Giappone incontrai una donna che mi lasciò beato
Durante un viaggio verso il Giappone, l’autore incontrò una donna che lo lasciò senza parole. La scena si svolse a cena presso i Bouiller, ospitati da una signora di origini piacentine, ex proprietaria di un locale di lusso e ora frequentata da scrittori. Il marito, un industriale di corporatura robusta e atteggiamento fiducioso, approvava tutte le scelte della moglie senza opposizioni.
Da un racconto apocrifo di Maurice Leblanc. Ero a cena dai Bouiller, invitato dalla signora piacentissima, ex tenutaria di un bordello di lusso e ora di un noto salotto letterario; il marito, un industriale rotondo, gioviale, fiducioso, approvava per principio tutte le sue fantasie. Quella sera, oltre a me, avevano a tavola il marchese di Sainte-Foy, adiposo e invariabilmente sofferente di mali immaginari, il prototipo dell’ammalato mondano; Maurras, cronista del Figaro; Sabatier, uno che mangiava sulle donne; e uno sciame di graziose ragazze che ascoltavano con viva attenzione i miei “a proposito” sconcertanti, le allegre storielle inverosimili che mi avevano reso un beniamino delle padrone di casa col vizio dei salotti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
