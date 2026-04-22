Dall’Arabia offerta shock per Rabiot | la risposta del francese

Dopo la sconfitta contro la Cremonese alla prima giornata di campionato, il tecnico ha chiesto con forza il suo inserimento nella rosa. In risposta alle richieste, il club ha ricevuto un’offerta dall’Arabia Saudita per il giocatore, che si è subito consolidato come un elemento chiave della squadra, diventando uno dei punti di riferimento nello schieramento.

Richiesto a gran voce da Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta contro la Cremonese alla prima giornata di campionato, Adrien Rabiot si è imposto fin da subito come elemento indispensabile all’interno dello scacchiere rossonero, risultando uno dei pilastri della rosa. Non a caso, è stato proprio lui a siglare la rete decisiva per la vittoria di misura in trasferta a Verona, che avvicina considerevolmente i Rossoneri alla prossima Champions League. La sua importanza non è passata di certo inosservata: secondo Calciomercato.com, un club proveniente dall’Arabia Saudita avrebbe offerto una cifra tre volte superiore l’ingaggio attualmente percepito dal francese (9,2 milioni lordi).🔗 Leggi su Milanzone.it

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