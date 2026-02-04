Un Carnevale da veri esploratori dell’Antico Egitto al Museo ARCOS di Benevento

Un Carnevale speciale al Museo ARCOS di Benevento, dedicato ai più piccoli. I bambini possono immergersi tra antichi misteri dell’Antico Egitto, esplorare divinità leggendarie e dare sfogo alla fantasia creando le loro maschere. Un’occasione per scoprire in modo divertente e pratico un mondo remoto, in un evento che unisce gioco e conoscenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Tra misteri millenari, divinità leggendarie e tanta fantasia, la Sezione Egizia del Museo ARCOS invita i più piccoli a vivere un'esperienza unica con "Crea la tua maschera. I segreti delle mummie e le divinità egizie", il laboratorio creativo dedicato agli alunni della scuola primaria e promosso dalla Provincia di Benevento, in collaborazione con Sannio Europa, società in house che cura la gestione e la promozione della rete museale provinciale. L'avventura prende vita sabato 14 febbraio, alle ore 16.00, e martedì 17 febbraio, alle ore 17.00, quando i bambini diventeranno protagonisti assoluti, trasformandosi in piccoli artisti ed esploratori pronti a viaggiare con la fantasia tra templi, miti e simboli dell'Antico Egitto.

