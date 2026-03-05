Cinema il ‘700 a Cinecittà con gli abiti di Firth Canet Buscemi

A Cinecittà è in corso una mostra dedicata al ‘700, periodo movimentato segnato da cambiamenti storici e culturali. In esposizione ci sono abiti realizzati con tessuti damascati, decorati con bottoni preziosi e ricchi di dettagli come i merletti. La rassegna presenta costumi indossati da attori come Firth, Canet e Buscemi, offrendo uno sguardo sulla moda di quel secolo.

A Laura Valente il premio Maria Callas: manager della cultura 2026. Premiazione a New York il 7 marzo Roma, 5 mar. (askanews) – Merletti, bottoni preziosi e tessuti damascati: a Cinecittà si Mostra irrompe l’atmosfera di un periodo complesso come il ‘700 agitato da illuminismo, rivoluzione industriale e caduta dell’ancien régime. Un secolo per raccontare il quale per la prima volta l’esposizione permanente degli Studios pone l’accento sulla moda maschile con un nucleo di sei habit à la francaise, ovvero la mise composta da giustacorpo, giacca e braghe, indossati da interpreti importanti: Colin Firth in Valmont, Steve Buscemi in Mercoledì 2, Guillaume Canet in Le Déluge, Caleb Landry Jones nel recente Dracula firmato da Luc Besson e Tom Hulce nei panni di Amadeus. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

