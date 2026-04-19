Aula galleggiante a Termoli | gli studenti scoprono il mare con la GdF

Gli studenti degli istituti superiori Alfano e Boccardi-Tiberio hanno trascorso una settimana a bordo di unità della Guardia di Finanza a Termoli. Durante il periodo, hanno partecipato alle attività legate alla Giornata del mare 2026, evento promosso dal Reparto Operativo Aeronavale. La visita ha incluso l’esplorazione di un’aula galleggiante, un’occasione per conoscere da vicino le attività della Guardia di Finanza in ambito marittimo.

Gli studenti degli istituti superiori Alfano e Boccardi-Tiberio hanno trascorso una settimana formativa a bordo delle unità della Guardia di Finanza a Termoli, partecipando alle celebrazioni per la Giornata del mare 2026 organizzate dal Reparto Operativo Aeronavale. L’iniziativa ha permesso ai giovani di avvicinarsi concretamente alle attività del corpo, trasformando i mezzi della Stazione Navale in spazi di apprendimento diretto sul campo. Tecnologia e missioni operative tra gli ormeggi di Termoli. Il fulcro dell’esperienza è stato il contatto fisico con le dotazioni tecnologiche utilizzate dalle Fiamme Gialle per il pattugliamento marittimo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aula galleggiante a Termoli: gli studenti scoprono il mare con la GdF Notizie correlate La Valle racconta il Mito, gli studenti scoprono l’Archivio di Stato con l’Inner WheelQuarto step del percorso “Radici Memoria e Futuro” con l’istituto comprensivo Agrigento Centro e la presidente Vitellaro Di Giovanni Si è rinnovato... Piccoli guardiani del mare: 200 studenti scoprono il salvataggio marinoOltre 200 studenti delle scuole primarie Leopardi e Locatelli hanno partecipato ieri mattina a una giornata di formazione dedicata all’ambiente...