Dalla segnalazione ai percorsi di recupero alleanza Prefettura-Ausl contro l' uso di droghe

Una collaborazione tra la Prefettura e l’azienda sanitaria locale mira a intervenire sull’uso di sostanze stupefacenti. Il progetto prevede un percorso che parte dalla segnalazione delle situazioni problematiche e prosegue con attività di recupero e sostegno. L’obiettivo è offrire un’alternativa alle sanzioni, concentrandosi su un approccio che combina aspetti educativi e supporto psicologico. La collaborazione si inserisce in un quadro di intervento mirato alla prevenzione e alla riabilitazione.

Un modello che supera la semplice logica sanzionatoria per abbracciare un approccio educativo e di supporto psicologico. È questo il cuore del nuovo Protocollo d'intesa siglato tra la Prefettura di Modena e l'Azienda sanitaria locale, un patto mirato a intercettare precocemente le persone.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Aggressione fuori scuola a Sassuolo: sospesi i quattro studenti responsabili del pestaggio e via ai percorsi di recuperoA Sassuolo, la scuola ha sospeso quattro studenti per l'aggressione a un compagno minore. Ansia, carico mentale e difficoltà: l'Ausl lancia i percorsi gratuiti di supporto psicologicoI corsi prevedono sei appuntamenti di due ore ciascuno, dove ai partecipanti verranno fornite conoscenze e strumenti per migliorare le modalità di...