Ansia carico mentale e difficoltà | l' Ausl lancia i percorsi gratuiti di supporto psicologico

L’Ausl di Cesena ha avviato due percorsi gratuiti di supporto psicologico a Mercato Saraceno e a Savignano, per aiutare le persone che vivono momenti di ansia, carico mentale e difficoltà legate a questioni personali, familiari o lavorative. A differenza di iniziative precedenti, queste sessioni di gruppo si concentrano su tecniche di gestione dello stress e dell’emotività, coinvolgendo esperti in psico-educazione.

I corsi prevedono sei appuntamenti di due ore ciascuno, dove ai partecipanti verranno fornite conoscenze e strumenti per migliorare le modalità di gestione dello stress Promossi dalla struttura semplice interdipartimentale di Psicologia della salute e di comunità Forlì Cesena e dall’unità operativa Igiene e sanità pubblica Forlì-Cesena dell’Ausl, i due corsi prevedono sei appuntamenti di due ore ciascuno, dove ai partecipanti verranno fornite conoscenze e strumenti per migliorare le modalità di gestione dello stress, a livello psicologico e sul piano degli stili di vita. Entrambi i corsi sono gratuiti e saranno condotti da diversi professionisti, fra cui psicologa, esperto in scienze motorie e infermiera.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

