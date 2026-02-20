Aggressione fuori scuola a Sassuolo | sospesi i quattro studenti responsabili del pestaggio e via ai percorsi di recupero

A Sassuolo, quattro studenti sono stati sospesi dopo aver picchiato un compagno minorenne davanti alla scuola. La rissa è stata ripresa da alcuni passanti e i video sono già circolati sui social network. La scuola ha deciso di intervenire immediatamente, sospendendo gli studenti coinvolti e pianificando percorsi di recupero. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini per chiarire l’accaduto. La vicenda ha suscitato forte preoccupazione tra genitori e insegnanti. La scuola continuerà a monitorare la situazione nelle prossime settimane.