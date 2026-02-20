Aggressione fuori scuola a Sassuolo | sospesi i quattro studenti responsabili del pestaggio e via ai percorsi di recupero
A Sassuolo, quattro studenti sono stati sospesi dopo aver picchiato un compagno minorenne davanti alla scuola. La rissa è stata ripresa da alcuni passanti e i video sono già circolati sui social network. La scuola ha deciso di intervenire immediatamente, sospendendo gli studenti coinvolti e pianificando percorsi di recupero. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini per chiarire l’accaduto. La vicenda ha suscitato forte preoccupazione tra genitori e insegnanti. La scuola continuerà a monitorare la situazione nelle prossime settimane.
A Sassuolo, la scuola ha sospeso quattro studenti per l'aggressione a un compagno minore. Oltre alle sanzioni disciplinari individuali, l'istituto avvierà percorsi rieducativi, mentre le autorità indagano sui video diffusi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Sassuolo, rissa al Volta: sospesi quattro studenti, Comune e scuola rafforzano sicurezza e percorsi riabilitativi.
Leggi anche: Assicurazione INAIL obbligatoria per studenti e personale scolastico: copertura estesa agli infortuni in itinere e ai percorsi di alternanza scuola-lavoroVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ancora violenza fuori da scuola: Sacro Cuore, 6 minori coinvolti. Botte per una ragazza contesa; Bergamo, in due rapinano un ragazzino fuori da scuola: uno preso dal padre, per l'altro fermato un tram; Aggressione fuori dall’istituto Volta: intervengono le forze dell’ordine; Calci e pugni all'uscita da scuola: due studenti si affrontano davanti ai compagni. Interviene la polizia.
Foggia, aggressione a scuola: padre schiaffeggia docente dopo un rimprovero alla figliaDocente aggredito dal padre di una studentessa dopo un rimprovero in classe all’Istituto Einaudi. Sette giorni di prognosi. notizie.it
AGGRESSIONI SCUOLA FOGGIA Foggia. Aggressioni a scuola, non è solo controllo: il nodo è educativo (e culturale)Il rischio è che il confine tra spettacolo e realtà, tra provocazione e violenza, si faccia sempre più sottile, fino a scivolare nella quotidianità. statoquotidiano.it
AGGRESSIONE FUORI DAL PALAZZETTO, LA DENUNCIA DELLA MOTORSCAR BRINDISI La società parla di “episodio di estrema gravità” dopo la gara di Coppa Italia a Cetraro e annuncia azioni in ogni sede https://www.calabriainchieste.it/2026/02/19/agg - facebook.com facebook
Processo Paradisi, duello tra periti sulla seconda aggressione. In Assise a Macerata tesi opposte su quanto accaduto fuori dall'abitazione #ANSA x.com