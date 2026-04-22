Nella mattinata di ieri gli alunni della Scuola Statale "G. Carducci" del centro storico, secondaria di primo grado, hanno consegnato all’ arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti i proventi (551 euro) di una raccolta fondi destinata a un progetto missionario in Burkina Faso. Alla consegna erano presenti anche la dirigente scolastica Dora Pulina e la professoressa Paola Rossi, coordinatrice del percorso. L’arcivescovo Giulietti ha ringraziato la scuola, i ragazzi e le loro famiglie per questo importante gesto di solidarietà, realizzato tramite un mercatino di piccoli manufatti interno al plesso che, evidentemente, ha dato i suoi piccoli importanti frutti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla scuola Carducci fondi per “Dignitas“

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