Roma ex Rialto-Sant’Ambrogio assegnato senza bando e gratis alla Comunità ebraica | ora tocca al Tar

Il Comune di Roma ha assegnato gratuitamente e senza gara l’ex Rialto-Sant’Ambrogio alla Comunità ebraica, causando molte polemiche. La decisione è arrivata per rispondere alle esigenze culturali e religiose dell’associazione, che ora gestirà il complesso storico. Tuttavia, l’assegnazione senza bando ha suscitato dubbi sulla trasparenza dell’operazione. Martedì 24, il Tar del Lazio discuterà il caso e deciderà se l’assegnazione è valida o se ci sono vizi procedurali.

Martedì 24 al Tar del Lazio si discute dell'assegnazione alla Comunità ebraica, da parte del Comune di Roma, dell' ex Convento Sant'Ambrogio. Immenso edificio monumentale dell'ex Ghetto ebraico con una storia lunga e complicata, molti romani lo chiamano ancora Rialto-Sant'Ambrogio perché nei primi anni Duemila con quel nome era un centro di produzione artistica e musicale di primaria importanza, un luogo di libertà e divertimento, nato da un'assegnazione successiva all'occupazione del vecchio cinema Rialto. Venne chiuso nel 2009, riaperto nel 2014 come circolo Arci e poi sgomberato nel 2017 dall'amministrazione commissariale del prefetto Francesco Paolo Tronca, che chiedeva centinaia di migliaia di euro a titolo di canoni arretrati.