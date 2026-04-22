Dalla poesia al Vaticano | la risposta del Papa alla donna di Lugano

Una residente di Lugano ha inviato un messaggio alla Segreteria di Stato Vaticana, ricevendo in risposta un gesto che richiama l’arte poetica. La comunicazione ha attraversato i canali ufficiali, portando alla luce un episodio che coinvolge il dialogo tra una cittadina e le istituzioni del Vaticano. La vicenda si inserisce in un quadro di relazioni tra cittadini e autorità religiose, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici della corrispondenza.

Un gesto di profonda sensibilità poetica ha portato la voce di una residente di Lugano fino al cuore della Segreteria di Stato Vaticana. Ieri, presso la struttura Silvagni situata a Voltana, il vescovo di Imola Giovanni Mosciatti ha presieduto una celebrazione eucaristica durante la quale è stata consegnata alla signora Vanda Cucconi una missiva ufficiale firmata da papa Leone XIV. Il documento rappresenta la risposta del Pontefice alla composizione letteraria intitolata Il potere delle lacrime, scritta dalla donna per riflettere sul significato spirituale e umano del pianto. Il dialogo tra la fede e la creatività di una residente lughese. La vicenda non rappresenta un episodio isolato, ma il proseguimento di un percorso comunicativo iniziato nel 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla poesia al Vaticano: la risposta del Papa alla donna di Lugano Notizie correlate Iran, ambasciatore in Vaticano: “Ci aspettavamo condanna del Papa per attacco alla scuola”“Ci aspettavamo che il Papa condannasse l’aggressione Usa-Israele, almeno l’attacco alla scuola e l’uccisione dei bambini”. Vaticano: Riforma di Papa Leone, a rischio l’incarico vaticano per il politico Chiorazzo e le sue entrate.La carriera politica di Angelo Chiorazzo, vice presidente del Consiglio regionale della Basilicata, subisce una battuta d'arresto a seguito di una... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Una poesia per papa Leone XIV: Vivamente grato per il gesto; Il Papa tra i malati di Malabo: qui tante poesie nascoste, Dio ci ama come siamo; Voltana, scrive una poesia a papa Leone XIV. E il pontefice le risponde; Invia al pontefice una poesia dedicata al valore spirituale delle lacrime: arriva il ringraziamento di papa Leone XIV. #Tg2000 - Papa Francesco, un anno dalla scomparsa #21aprile #Tv2000 #PapaFrancesco #Bergoglio #Anniversario #Memoria #Vaticano #ChiesaCattolica #SantoPadre #PopeFrancis - facebook.com facebook #TG2000 - Un anno senza #PapaFrancesco #21aprile #Francesco #PopeFrancis #Bergoglio #Chiesa #Vaticano #news #TV2000 @tg2000it x.com