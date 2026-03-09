L'ambasciatore iraniano in Vaticano ha dichiarato di aver atteso una condanna da parte del Papa riguardo all'attacco alla scuola, attribuito all'aggressione degli Stati Uniti e di Israele. Secondo quanto riferito, l'ambasciatore aveva sperato in una presa di posizione pubblica contro queste azioni, che coinvolgono anche la morte di bambini. La dichiarazione si concentra sulle aspettative nei confronti della posizione ufficiale della Chiesa.

“Ci aspettavamo che il Papa condannasse l’aggressione Usa-Israele, almeno l’attacco alla scuola e l’uccisione dei bambini”. Lo ha detto Mohammad Hossein Mokhtari, ambasciatore dell’Iran presso la Santa Sede incontrando i giornalisti questa mattina. L’ambasciatore negli scorsi giorni ha anche scritto una lettera a Papa Leone XIV ringraziando il Pontefice “per gli appelli alla pace” e chiedendo “di condannare l’aggressione”. Il diplomatico ha poi detto di aver chiesto un incontro al Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin. In merito alla missiva inviata a Leone XIV, l’ambasciatore ha sottolineato che si è trattato di “ un compito morale ” anche se ad oggi ancora “purtroppo non ho ancora ricevuto una risposta”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, ambasciatore in Vaticano: “Ci aspettavamo condanna del Papa per attacco alla scuola”

Articoli correlati

Leggi anche: Attacco in Iran: morta la nipote di Khamenei, condanna del Movimento Indipendenza

L’Onu chiede un’inchiesta sull’attacco alla scuola femminile in IranL’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani vuole «un’indagine rapida, imparziale e approfondita» sui fatti di Minab.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran ambasciatore in Vaticano Ci...

Temi più discussi: Medio Oriente, proseguono gli attacchi aerei in Iran. Centinaia le vittime; L'ambasciatore iraniano in Italia: Non abbiamo iniziato noi la guerra, risponderemo a chi facilita gli attacchi; Papa Leone sceglie il nuovo ambasciatore vaticano negli Stati Uniti mentre le tensioni con Trump aumentano sulle politiche; Guerra Iran-USA, appello del Papa per la pace e nuovi statuti per l’Accademia per la Vita.

Iran: amb.S.Sede, su attacco scuola attendevamo condanna PapaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

L'ambasciatore iraniano in Italia: Non abbiamo iniziato noi la guerra, risponderemo a chi facilita gli attacchiIl monito del diplomatico sull'utilizzo delle basi Usa, il messaggio al Papa del suo omonimo presso la Santa sede: cosa ha detto Mohammad Reza Sabouri ... today.it

ULTIM'ORA Un missile balistico lanciato dall'Iran entrato nello spazio aereo turco è stato neutralizzato - facebook.com facebook

Domenica l'Assemblea degli esperti dell' #Iran che riunisce i massimi leader religiosi del Paese, ha nominato nuova guida suprema #Mojtaba #Khamenei, figlio dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso negli attacchi di Israele e Stati Uniti x.com