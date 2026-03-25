erano dalla parte sbagliata lo sfregio contro i carabinieri massacrati dai partigiani titini

Il 23 marzo 1944, nella frazione di Bretto Inferiore, un'area del Comune, si verificò un episodio in cui alcuni carabinieri furono vittima di un attacco. Secondo le fonti dell'epoca, gli agenti furono brutalmente aggrediti da membri delle formazioni partigiane titine. L'evento si inserisce in un contesto di tensioni e scontri tra forze dell'ordine e gruppi partigiani durante il periodo della Resistenza.

Era il 23 marzo del 1944 quando, nella localita? di Bretto Inferiore, frazione del Comune di Plezzo, oggi in Slovenia, si consumò una delle stragi più agghiaccianti compiute dai partigiani jugoslavi inquadrati nel IX Corpus dell'Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia, fedele a Josip Broz Tito. Dodici Carabinieri, che operavano in un contesto collaborazionista forzato e inquadrati formalmente in una struttura che rispondeva al comando tedesco, mantenendo per certi versi una continuità con la loro identità di Carabinieri della Legione di Udine, si trovavano distaccati presso la località per proteggere la centrale idroelettrica, che forniva energia all’intera valle ma, soprattutto, per difendere le miniere di piombo e di zinco di Cave del Predil, vicina frazione di Tarvisio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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