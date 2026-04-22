Un nuovo progetto in Abruzzo unisce il mondo della musica e dell’economia attraverso la guida di un professionista che combina competenze artistiche e gestione patrimoniale. L’obiettivo è sviluppare iniziative culturali sostenibili e innovative, coinvolgendo realtà locali e promuovendo il patrimonio artistico della regione. La figura centrale del progetto riveste un ruolo chiave nel coordinare le attività e nel favorire una collaborazione tra settore culturale e imprenditoriale.

Il nuovo corso di Impresa Cultura Confcommercio vede protagonista un profilo inedito che fonde l'estetica del palcoscenico con la pragmatica della gestione patrimoniale. Alessandro Zulli, eletto Presidente della provincia di Chieti nel 2026, è il primo coordinatore regionale dedicato alle imprese culturali e detiene attualmente il titolo di più giovane Presidente di Impresa Cultura Confcommercio in tutta Italia. La sua ascesa non nasce da una traiettoria lineare, ma da un intreccio di competenze .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla musica all’economia: Zulli guida l’Impresa Cultura in Abruzzo

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