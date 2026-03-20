Oggi si svolge l’ADA Training Day, l’assemblea nazionale promossa dalla Rete Associativa ADA, dedicata a incontri e confronti nel settore del terzo settore. Durante l’evento, si è svolta anche una sessione di formazione focalizzata sulle tecniche di management specifiche per questo ambito. Antonio Derinaldis, portavoce della Rete, ha spiegato che l’assemblea segue un momento di formazione dedicato alle metodologie di gestione nel settore.

“È un’assemblea della Rete Associativa ADA che segue un momento di formazione sulle tecniche di management del terzo settore”, spiega Antonio Derinaldis, Portavoce della Rete Associativa ADA. “Ci apriamo al mondo accademico e della conoscenza scientifica, ma è anche un modo nel quale il volontariato e l’innovazione sociale oggi si incontrano innanzitutto per raccontare testimonianze di successo da parte delle ADA territoriali affiliate alla nostra rete per cercare insieme di disegnare un futuro solidale e fare in modo che la rete associativa sia sempre più presente sul territorio”. Tante le ADA di tutta Italia presenti e tanti gli interventi dei referenti regionali e locali per raccontare esperienze e sinergie progettuali verso le persone anziane e l’ intergenerazionalità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Terzo settore, giornata di incontri e confronti nel corso dell'ADA Training Day Assemblea Nazionale promossa dalla Rete Associativa ADA

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