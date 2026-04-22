Dalla lotta ai tumori all' IA | tutti i numeri e le ricerche dello Human Technopole di Milano

L'Human Technopole di Milano, situato nell'area dell'ex Expo, ha concluso la prima fase di avviamento e ha avviato le attività operative. L'istituto si occupa di ricerca nel settore medico e tecnologico, con progetti che spaziano dalla lotta ai tumori allo sviluppo di intelligenza artificiale. Sono stati pubblicati diversi studi e analizzati numeri relativi alle nuove iniziative e ai risultati raggiunti in questi campi.