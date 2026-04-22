Dalla lotta ai tumori all' IA | tutti i numeri e le ricerche dello Human Technopole di Milano
L'Human Technopole di Milano, situato nell'area dell'ex Expo, ha concluso la prima fase di avviamento e ha avviato le attività operative. L'istituto si occupa di ricerca nel settore medico e tecnologico, con progetti che spaziano dalla lotta ai tumori allo sviluppo di intelligenza artificiale. Sono stati pubblicati diversi studi e analizzati numeri relativi alle nuove iniziative e ai risultati raggiunti in questi campi.
L'istituto di ricerca Human Technopole, situato nell'area che ha ospitato l'Expo a Milano, ha completato la sua fase iniziale di avviamento ed è entrato in una nuova fase operativa. I dati contenuti nella terza relazione biennale presentata al Senato nella giornata di mercoledì 22 aprile.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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