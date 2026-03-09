Human Technopole per una disputa con la Statale di Milano persi 8,7 milioni di euro destinati alla ricerca

Human Technopole ha subito una perdita di 8,7 milioni di euro a causa di una disputa con l'Università Statale di Milano, che ha portato alla perdita di fondi destinati alla ricerca. La questione si è conclusa con una decisione legale che ha determinato la restituzione delle somme, lasciando l’organizzazione senza il finanziamento internazionale. La vicenda evidenzia le conseguenze di un conflitto tra le due istituzioni.

La ricerca italiana perde un finanziamento internazionale da 8,7 milioni di euro. Nel modo più beffardo possibile. Parliamo della cifra del grant assegnato dalla John Templeton Foundation a un progetto guidato dal medico e biologo molecolare Giuseppe Testa, professore ordinario all’ Università Statale di Milano e Direttore del Centro di Neurogenomica di Human Technopole, il grande hub pubblico per le scienze della vita creato dal governo nell’area MIND di Milano. Il finanziamento, uno dei più consistenti mai concessi dalla fondazione nell’ambito delle scienze della vita, è decaduto dopo mesi di stallo amministrativo legato al contenzioso tra l’ateneo milanese e l’istituto di ricerca dell’area Expo, a sua volta finanziato e vigilato dal ministero dell’Università. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Human Technopole, per una disputa con la Statale di Milano persi 8,7 milioni di euro destinati alla ricerca Articoli correlati Piano Nazionale Cinema per la Scuola: finanziati 232 progetti per 8,4 milioni di euro destinati alle secondarie con l’Azione CinemaScuola LABIl Ministero della Cultura e il Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno reso disponibile l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse al... Gioco d’azzardo, una piaga nel sud pontino. Persi 72 milioni di euro in un anno“Preoccupante”: così viene definita la situazione nel sud pontino in materia di gioco d’azzardo, sia fisico che online. Tutti gli aggiornamenti su Human Technopole Temi più discussi: Medici e infermieri, oltre mille offerte di lavoro per professionisti qualificati in tutta Italia; Lidia Pieri (Sibylla Biotech): per far crescere il trasferimento tecnologico in Italia serve più formazione; L'idea di Fi per il prossimo sindaco a Milano: la rettrice della Statale; Elena Cattaneo: La scienza è incompresa. Le donne possono farcela se rifiutano la perfezione. Mattaj direttore dello Human Technopole: «Una sfida emozionante. Milano città ideale per la ricerca»Il cartello con il suo nome - «Iain Mattaj - Director» – è già appeso accanto alla porta della sua stanza, al quarto piano di Palazzo Italia, sede dello Human Technopole. Sotto la sua guida, ... ilsole24ore.com Ricerca: Neuromed con Human Technopole per maxi studio genetico di popolazioneMilano, 13 nov. (Adnkronos Salute) - L'Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia) e il Centro di Genomica dello Human Technopole di Milano avviano una collaborazione per l'analisi del Dna degli oltre 24mila ... notizie.tiscali.it Save the date! Appuntamento giovedì 26 febbraio con il seminario di Human Technopole. Vi aspettiamo numerosi dalle 16:00 alle 17:00 con il quarto seminario di #HumanTechnopole nell'Auditorium, all'interno del nostro distretto. "I messaggi e le macchin - facebook.com facebook