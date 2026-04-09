Torna il ' Pic-nic Senza Plastica' | l' 11 aprile festa della biodiversità nel parco Gargasole

Un polmone verde nel cuore della città che si popola di vita, musica e, soprattutto, consapevolezza ambientale. Torna sabato, 11 aprile, a partire dalle 10, l’appuntamento con il ‘Pic-nic Senza Plastica’ presso il parco Gargasole, a Bari. Giunta alla sua settima edizione, la manifestazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Bari, torna il Pic-nic Senza Plastica al Parco Gargasole: una giornata per biodiversità e comunitàL’iniziativa, diventata nel tempo un riferimento per la comunità barese, trasformerà il parco in un grande spazio condiviso all’aria aperta, con attività, giochi, laboratori e momenti musicali che ... giornaledipuglia.com

Otto cuccioli ammassati in una busta di plastica, senza aria né spazio, dentro a un carrellino trasportato da una signora salita su un autobus. Una passeggera se ne accorge e scatta l’allarme. L’intervento della Polizia di Stato li salva da una possibile asfissia e - facebook.com facebook