A Torino il Riccio Music Day | musica e grandi nomi per la tutela della biodiversità

Sabato 18 aprile, il Teatro Grande Valdocco a Torino ospiterà la seconda edizione del “Riccio Music Day – Voci per la Vita”. L'evento si svolgerà dalle 18 alle 23 e prevede un programma di musica dal vivo con artisti noti, accompagnato da interventi scientifici dedicati alla tutela della biodiversità. La giornata intende sensibilizzare il pubblico sulla necessità di proteggere l'ambiente e le specie che lo popolano.

La serata, strutturata come un varietà, alternerà due performance musicali del cantautore Alberto Fortis a sei brevi conferenze tenute da personalità del giornalismo e dell'attivismo. L'evento sarà condotto da Massimo Vacchetta, veterinario e fondatore del Centro Recupero Ricci "La Ninna", insieme a Davide Stanic ed Erica Comoglio. Durante la serata verrà consegnato il premio "Riccia d’Oro", un riconoscimento simbolico dedicato a chi si spende per i diritti degli animali, dell’uomo e per la biodiversità. Lo scorso anno il premio era andato a figure del calibro di Brigitte Bardot e Brian May. Previsto anche un intervento di Marco Anelli, fondatore di CGTV Channel, sui temi della tutela animale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Riccio Music Day - Voci per la Vita, un evento benefico il 18 aprileDalle 18 alle 23 al teatro Grande Valdocco. L'evento è costituito da due interventi musicali di 30 minuti di Alberto Fortis e sei mini-conferenze di grandi personalità del giornalismo, dell'attivismo ... torinoggi.it

Riccio Music Day Voci per la Vita, al Teatro Grande Valdocco di Torino la seconda edizioneSabato 18 aprile a partire dalle ore 18 al Teatro Grande Valdocco di Torino (Via Sassari, 28 B), avrà luogo la seconda edizione ... msn.com

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