Sicurezza stradale Ue | città a 30 all’ora misura più efficace per tutelare pedoni e ciclisti

L’Unione Europea ha deciso di ridurre a 30 kmh i limiti di velocità nelle aree urbane, per proteggere pedoni e ciclisti. Questa decisione nasce dai numerosi incidenti in città, dove molte vittime sono proprio i più deboli. A Milano, già in alcune zone si è visto un calo degli incidenti grazie a questa misura. La proposta mira a rendere le strade più sicure e vivibili per tutti, ma alcuni città sono ancora restie ad adottarla.

Il sogno di un'Europa a "zero vittime" sulle strade entro il 2030 rischia di restare un miraggio se non si imprime una sterzata decisa alle politiche di mobilità urbana. L'ultimo grido d'allarme arriva direttamente da Bruxelles: la relazione di monitoraggio della Commissione Europea parla chiaro, quanto fatto finora è insufficiente. Per dimezzare i decessi nei prossimi anni, l'unica soluzione drastica e realmente efficace è la riduzione della velocità nei centri abitati a 30 chilometri l'ora. I numeri, d'altronde, sono impietosi: nel 2024 sono state ben 19.940 le persone che hanno perso la vita sulle strade del Continente.