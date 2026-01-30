Da giornalista a driver di Uber, l’ex corrispondente di Reuters racconta come il suo lavoro sia cambiato. Un tempo si limitava a scrivere delle crisi, ora le vive in prima persona ogni giorno, alla guida tra le strade della capitale. La sua esperienza mette in luce quanto possa essere diverso il mestiere di chi scrive da quello di chi si sposta tra le persone, cercando di far quadrare i conti con un’auto.

Il mio telefono ha fatto “bip”, segnalandomi una corsa. Ho cliccato per accettare e pochi minuti dopo mi sono fermato accanto a un’anziana in un parcheggio di Fairfax, in Virginia, a circa mezz’ora da Washington. La donna ha scambiato qualche parola in spagnolo con l’uomo che era con lei nel buio del primo mattino e poi è scivolata sul sedile posteriore della mia Subaru Outback. La corsa mi avrebbe fatto guadagnare meno di sette dollari. «Buenos días», ho detto. Lei mi ha risposto allo stesso modo. Era loquace, a differenza delle persone che avevo accompagnato prima. Era nata in Perù, mi ha raccontato, e suo marito è morto due anni fa. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il mio viaggio da corrispondente ad autista di Uber

Kiefer Sutherland, attore noto per il ruolo di Jack Bauer in 24, è stato arrestato a Hollywood dopo un episodio di presunta aggressione contro un autista Uber.

Una truffa ai danni di anziani si trasforma in tragedia in Ohio.

He with truckload of food travels to ancient , save people and earn the Princess' s worship.

