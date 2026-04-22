Dalla Calabria a Broadway | il sogno di 14 anni che conquista NY

Una ragazza di 14 anni, proveniente da Reggio Calabria, ha ricevuto una borsa di studio completa per trasferirsi a New York. La giovane intende perfezionare le sue competenze artistiche nella città statunitense. La notizia è stata annunciata nelle ultime ore, suscitando interesse tra chi segue le storie di giovani talenti italiani che cercano opportunità all’estero. La decisione arriva dopo un percorso di studi e prove che hanno portato alla selezione.

Una giovane talentuosa di appena 14 anni, originaria di Reggio Calabria, ha ottenuto una borsa di studio integrale per trasferirsi a New York e perfezionare la propria arte nella metropoli americana. Ilaria Neri, allieva della scuola Accademia A passo di danza, è stata scelta dopo un’audizione per frequentare, per due settimane, alcuni dei centri di danza più celebri al mondo, grazie al riconoscimento concesso da Antonio Fini, direttore della Marta Graham Dance Company. Il percorso che porterà la quattordicenne negli Stati Uniti prevede un programma intensivo presso istituzioni di fama internazionale come l’Alvin Ailey, il Broadway Dance Center e la Steps on Broadway, dove potrà confrontarsi con diversi stili coreografici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla Calabria a Broadway: il sogno di 14 anni che conquista NY Notizie correlate Elena, la stella che danza. Sogno da Pisa a BroadwayDalla scuola di danza "Elsa Ghezzi" di Pisa alla "Martha Graham School" di New York. Il sogno californiano di Carolina: dalla Romagna alla conquista di un posto nel tempio del surf mondialeLa surfista di Santarcangelo brilla nella settima tappa del Championship Tour a “Surf City”.