Il sogno californiano di Carolina | dalla Romagna alla conquista di un posto nel tempio del surf mondiale

Carolina, originaria della Romagna, ha deciso di inseguire il suo sogno di diventare surfista professionista. La causa di questa scelta è stata la passione per le onde e la voglia di mettersi alla prova in un ambiente internazionale. Ogni giorno, si allena tra le alte onde di Huntington Beach, una delle mete più ambite al mondo per i surfisti. La giovane ha già partecipato a diverse gare locali e si prepara per i prossimi appuntamenti, determinata a conquistare un posto nel circuito mondiale.

La surfista di Santarcangelo brilla nella settima tappa del Championship Tour a “Surf City”. Unica italiana in finale, oggi vive e lavora a San Diego dove è diventata istruttrice Nelle fredde acque di Huntington Beach, in California, universalmente nota come "Surf City", le onde del Pacifico scandiscono il tempo di una cultura nata per celebrare l'incontro tra uomo e natura. In questo scenario, che dal 1961 ospita la Western Surfing Association, la più antica organizzazione di surf al mondo e custode della tradizione della West Coast, si è svolta la settima tappa del Championship Tour.In questo contesto, Carolina Guerra ha ottenuto un piazzamento nella "Top 5" della categoria Open Women.🔗 Leggi su Riminitoday.it Premio alla benemerita più giovane. Volley, dalla FoCol all’oro mondiale: "Ho visto il sogno diventare realtà"Benedetta Sartori, cresciuta nella FoCol Legnano, ha conquistato il titolo mondiale di pallavolo lo scorso settembre in Thailandia. Leggi anche: GP di Abu Dhabi, la diretta: Verstappen comanda su Piastri, Norris terzo vicino alla conquista del Mondiale Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: '8 ore al giorno nella ristorazione? Se vuoi soldi e successo, non servono a nulla: devi lavorare duro per sfondare'; La classe dei commissari nella California sovietica; Da Rimini alla California, Carolina nell’olimpo del surf; La villa di Dr. Seuss con piscina infinita e vista esclusiva: in vendita per 8,4 milioni di euro. Carolina Kostner, la leggenda del ghiaccio italiano Carolina Kostner è una stella che ha brillato senza sosta nel mondo del pattinaggio artistico, portando alto il tricolore con una carriera da sogno. Nata a Bolzano nel 1987, ha iniziato a pattinare a soli 4 facebook Carolina di Monaco, i 69 anni della principessa che ha fatto sognare il mondo con la sua bellezza (e le sue love story) x.com